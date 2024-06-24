حادث سير في ببنين بين سيارة ودراجة نارية ومقتل سائقها.. وهو قاصر!

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد ببنين بالقرب من صالة الاندلس ما ادى الى مقتل سائق الدارجة النارية وهو قاصر من آل طراد ، ليتم نقل الجثة الى احدى المستشفيات.فيما عرف ان سائق السيارة من آل "ع" وهو من بلدة برقايل.