Advertisement

لبنان

وفد من تجمع أهالي شهداء و جرحى و متضرري انفجار المرفأ التقى الحجار

Lebanon 24
24-06-2024 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1215356-638548341387743311.jpg
Doc-P-1215356-638548341387743311.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على أبواب الذكرى السنوية الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، زار وفد من اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء و جرحى و متضرري انفجار المرفأ، برئاسة ابراهيم حطيط، المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، "لاستطلاع ما آلت إليه  تطورات ملف التحقيقات"، وفق بيان عن اللجنة.
Advertisement
 
 
وقد سلم الوفد مستندات جديدة  "تؤكد عدم مهنية القاضي بيطار و استنسابيته"، واعدا إياه بـ "تسليمه ملفًا كبيرًا جدا يفند هذه الاستنسابية الأسبوع المقبل حيث سيرافق الوفد مسؤول كبير يملك ملفات اخرى في الصدد نفسه".

وأكد القاضي الحجار أنه يسعى جهده لـ "حلحة التعقيدات القانونية الكبيرة التي تكبّل هذا الملف"، فيما أكد حطيط "موقف أولياء الدم المشكك بإمكانية الوصول لنتيجة في ظل تعنت القاضي بيطار و تفهمه لموقف القاضي حجار".

و جدد حطيط "مطالبة اهالي الشهداء باسترداد الموقوف السابق الفار إلى أميركا محمد زياد العوف و عدم التعامل بمعيارين مع الموقوفين السابقين الممنوعين من السفر، فإما استرداد العوف و إما رفع منع السفر عن الجميع بخاصة الأكثر مظلومية بينهم ومنهم شفيق مرعي ومحمد المولى و آخرين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2024-06-24
10:51 | 2024-06-24
10:46 | 2024-06-24
10:13 | 2024-06-24
09:58 | 2024-06-24
09:45 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24