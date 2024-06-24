وفد من تجمع أهالي شهداء و جرحى و متضرري انفجار المرفأ التقى الحجار

على أبواب الذكرى السنوية الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، زار وفد من اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء و جرحى و متضرري انفجار المرفأ، برئاسة ابراهيم حطيط، المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، "لاستطلاع ما آلت إليه تطورات ملف التحقيقات"، وفق بيان عن اللجنة.

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وقد سلم الوفد مستندات جديدة "تؤكد عدم مهنية القاضي بيطار و استنسابيته"، واعدا إياه بـ "تسليمه ملفًا كبيرًا جدا يفند هذه الاستنسابية الأسبوع المقبل حيث سيرافق الوفد مسؤول كبير يملك ملفات اخرى في الصدد نفسه".



وأكد القاضي الحجار أنه يسعى جهده لـ "حلحة التعقيدات القانونية الكبيرة التي تكبّل هذا الملف"، فيما أكد حطيط "موقف أولياء الدم المشكك بإمكانية الوصول لنتيجة في ظل تعنت القاضي بيطار و تفهمه لموقف القاضي حجار".



و جدد حطيط "مطالبة اهالي الشهداء باسترداد الموقوف السابق الفار إلى أميركا محمد زياد العوف و عدم التعامل بمعيارين مع الموقوفين السابقين الممنوعين من السفر، فإما استرداد العوف و إما رفع منع السفر عن الجميع بخاصة الأكثر مظلومية بينهم ومنهم شفيق مرعي ومحمد المولى و آخرين".