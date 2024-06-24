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لبنان

لقاء بين وزيري العدل والاقتصاد.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
24-06-2024 | 06:56
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التقى وزير العدل هنري الخوري، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه، وبحق معه في جملة قضايا مشتركة بين الوزارتين.

بعد الاجتماع، قال الوزير خوري: "لقد عقدنا لقاءً مع وزير الاقتصاد بناءً على اتفاق سابق بحثنا خلاله بمسائل مشتركة في ما بيننا، ومنها المتعلق بعدد من اللجان المشتركة، وعلى هذا الأساس تمَّ البحث في كيفية مقاربة المواضيع المتصلة بهذه اللجان، بحيث هناك أكثر من لجنة ستجري معالجة الشؤون المتعلقة بها ضمن مواقيتها المحددة، ومن خلال لقاءات ستتكرر بيني وبين الوزير سلام.
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وختم الوزير الخوري بالإشارة الى أنه "تمَّ التطرق أيضاً مع الوزير سلام الى عدد من القضايا منها الأوضاع  العامة في لبنان والمنطقة".
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