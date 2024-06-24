دعموش: المقاومة لن تدع العدو ‏المأزوم يحقق أهدافه في لبنان

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش ‏أن "المقاومة طورت عملياتها كما ونوعا، وأدخلت أسلحة ‏جديدة الى المعركة، وعطلت جزءا مهما من منظومة العدو ‏الدفاعية والتجسسية، وأصبحت أكثر إيلاما للعدو، إلى حد ‏اعتراف العدو بالعجز عن مواجهة مسيرات المقاومة الانقضاضية ‏والاستخبارية التي باتت تدخل إلى عمق الكيان وتعود بمعلومات ‏ومعطيات عسكرية مهمة، وهذا إنجاز كبير للمقاومة".

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ورأى في خلال رعايته الملتقى الثاني للمبادرات الثقافية الشبابية، في حضور المستشار الثقافي الايراني السيد كميل باقر في قاعة بلدية ‏الغبيري أن "أهمية هذا المستوى العالي من أداء المقاومة، أنه ‏يصعب على العدو القرار بشن حرب واسعة، لأنه يعرف أن ‏المقاومة تملك من السلاح والقدرات والمعلومات عن نقاطه ‏الحساسة، ما يجعل اي معركة واسعة مع حزب الله هي معركة ‏خاسرة سيدفع فيها العدو أثمانا كبيرة".



‏وشدد دعموش على "ان المقاومة لا تأبه للتهديدات، وهي على أتم ‏الاستعداد للذهاب الى أبعد الحدود إذا أراد العدو شن حرب واسعة ‏على لبنان، ويجب أن يعرف العدو أنّه في موقع الضعف ‏والهزيمة، وليس في موقع من يفرض ‏شروطه"، مؤكدا "ان ‏المقاومة لن تدع هذا العدو ‏المأزوم يحقق أهدافه في لبنان"‎.