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لبنان

قاووق: التّهديدات الإسرائيلية المتواصلة هي عنوان عجز وضعف

Lebanon 24
24-06-2024 | 07:22
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اعتبرعضو المجلس المركزي في" حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أن "كثرة التّهديدات الإسرائيلية المتواصلة هي عنوان عجز وضعف وليست عنوان قوة، وأن التّهديد والتهويل لا يغيران من واقع هزيمة العدو".

وشدد خلال احتفال تكريمي أقيم في حسينية الإمام علي في محلة الحوش على أن" التّهديدات الإسرائيلية أعطت نتائج عكسية، لأنها زادت من خوف ورعب وذعر المستوطنين في الشمال وغيره، ولم تطمئنهم، بل أغرقتهم ببحر الخوف"، لافتاً إلى أنّ "قادة العدو يهدّدون وهم يرتعدون والأرض تشتعل تحت أقدامهم."  
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وأكد أن" لبنان قويّ ولا يستجدي أمنه من أحد، وما يحمي لبنان هو قوّة ومعادلات ومفاجآت المقاومة".

وأشار إلى أنّ "جبهات المساندة من لبنان والعراق واليمن، كرّست معادلات جديدة غيّرت وجه المنطقة".

وقال:" إذا كان العدو يستخف ويتجاهل كل القرارات الدولية، فلا يمكنه أن يستخف أو يتجاهل مسيرات وصواريخ وقدرات ومفاجآت المقاومة وجبهاتها في المنطقة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
 
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