Advertisement

لبنان

وزير خارجية إيطاليا: لفرض "منطقة عازلة" بين إسرائيل ولبنان

Lebanon 24
24-06-2024 | 08:04
A-
A+
Doc-P-1215387-638548386612804498.jpg
Doc-P-1215387-638548386612804498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر وزير خارجية ايطاليا أنطونيو تاياني خلال حديث عبر قناة "العربية" بأن "حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد في لبنان"، داعيًا إسرائيل للحذر.
 
وأضاف خلال حديثه:" أمل في التوصل لخطة تفرض منطقة عازلة بين إسرائيل ولبنان". (العربية)
Advertisement

مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إيطاليا للعربية: نأمل في التوصل لخطة تفرض منطقة عازلة بين إسرائيل ولبنان
lebanon 24
24/06/2024 18:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مسيرة إسرائيلية تطلق قنابل مضيئة فوق الطرف الجنوبي لبلدة شبعا قضاء حاصبيا لقصد اشعال الحرائق في الإحراج والممتلكات
lebanon 24
24/06/2024 18:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر غربي لـ"سكاي نيوز عربية": أي اتفاق مع لبنان يجب أن يكون مع ضمانات تنفيذ قوية وإلا فإن سيناريو المواجهة بين إسرائيل وحزب الله سيتكرر
lebanon 24
24/06/2024 18:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوض العام للأونروا: يتواصل تبادل إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان واللاجئون هناك يعيشون ظروفا كارثية (الجزيرة)
lebanon 24
24/06/2024 18:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

لبنان

وزير خارجية إيطاليا

لبنان

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2024-06-24
10:51 | 2024-06-24
10:46 | 2024-06-24
10:13 | 2024-06-24
09:58 | 2024-06-24
09:45 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24