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لبنان

مصلحة الاقتصاد تتحرك جنوبا للتحقق من المنتجات الخالية من الغلوتين

Lebanon 24
24-06-2024 | 08:14
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جالت فرق من مكتب مصلحة الاقتصاد جنوبا في مناطق انتاج المنتجات الخالية من الغلوتين، وذلك بناء على شكاوى وصلت إلى وزارة الاقتصاد مفادها أن مرضى السيلياك يواجهون مشاكل بتناول بعض المنتجات الخالية من مادة الغلوتين، حسب مندوبة "لبنان24".
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وقامت مصلحة الاقتصاد في الجنوب بالكشف على مناطق انتاج المنتجات الخالية من الغلوتين في جميع اقضية المحافظة، وتم سحب عينات منها لارسالها الى المختبر للتثبت من خلوها من المادة المذكورة ليبنى على الشيء مقتضاه.
 
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