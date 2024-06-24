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لبنان

في طرابلس... إطلاق نار متبادل وسقوط جرحى

Lebanon 24
24-06-2024 | 09:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اشكال وقع في محلة الشعراني - مشروع الحريري في طرابلس بين كل من المدعو "ع.ق" و "م.ا.ل" من جهة و "ر.ج" من جهة اخرى، تخلله اطلاق نار متبادل اصيب نتيجته المدعو "م.ا.ل" بطلق ناري في فمه و "ر.ج" بطلق ناري في الخلف.
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كما اصيب عن طريق الخطأ المدعو "م.س" بطلق ناري بقدمه اثناء تواجده في المكان ليتم نقل جريحين الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج.

وقد شهدت المنطقة المذكورة حالة من التوتر على خلفية اطلاق النار.

ويذكر ان الاشكال الذي وقع ناتج عن اشكال سابق.
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