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لبنان

مسيّرة إسرائيلية سقطت في خراج الطيبة.. والعدو يقصف المحلة

Lebanon 24
24-06-2024 | 09:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مسيرة للعدو الإسرائيلي سقطت في خراج بلدة الطيبة -العديسة محلة الحرش بعدما اسقطتها المقاومة الإسلامية.

ويقوم العدو بقصف مدفعي على المحلة المذكورة لعدم اقتراب اي شخص منها .
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