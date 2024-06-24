مسيّرة إسرائيلية سقطت في خراج الطيبة.. والعدو يقصف المحلة

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مسيرة للعدو الإسرائيلي سقطت في خراج بلدة الطيبة -العديسة محلة الحرش بعدما اسقطتها المقاومة الإسلامية.



ويقوم العدو بقصف مدفعي على المحلة المذكورة لعدم اقتراب اي شخص منها .

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