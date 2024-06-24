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لبنان

نقابة الإعلان انتخبت 6 أعضاء لمجلسها

Lebanon 24
24-06-2024 | 09:27
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عقدت نقابة الإعلان جلسةً للجمعيَّة العموميَّة العاديَّة برئاسة النقيب جورج جبور في مكاتب النقابة في سن الفيل، وكان على جدول أعمالها انتخاب ستة أعضاء لمجلس النقابة. 

وعقد المجلس الجديد اجتماعًا بعد انتهاء جلسة الجمعيَّة العموميَّة، تمَّ خلاله انتخاب السيد جورج جبور رئيسًا، والسيدة هناء الخطيب نائبةً للرئيس، والسادة مازن مسلّم أمينًا للسر، وكلود حجار أمينًا للصندوق، والسيدة كارول حايك والسادة سيدريك بارصوميان، رشيد الخازن، باتريك هبر، ألان يزبك، جيلبار زوفيكيان، باتريك غلام وسامي صعب أعضاء. 
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وهنّأ الحاضرون المجلس الجديد، واضعين ثقتهم به للمضيِّ قدمًا والنجاح في أعمال النقابة.
 

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