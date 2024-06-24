تقرير يكشف.. العد العكسي للحرب ضد لبنان بدأ

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في خضم الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل، أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى ان العد التنازلي للحرب مع لبنان قد بدأ.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في إسرائيل، أنّه بدأ بالفعل العد التنازلي لحرب محتملة مع حزب الله، حيث أوضح المسؤولون الإسرائيليون إنه "لم يعد أمامهم أي خيار آخر، بعدما طلبوا من حزب الله التراجع، إذ بدلاً من حل هذه القضايا دبلوماسياً والسماح للإسرائيليين النازحين بالعودة إلى ديارهم، قام الحزب بتكثيف هجماته".وتوضح الصحيفة نقلا عن خبراء أن "معظم قدرات حزب الله الصاروخية قصيرة المدى، مما يعني أن الحدود الشمالية بأكملها ومنازل المزارعين الذين عاشوا في الشمال لسنوات ستدمر بالكامل".وأضافت:" كما سيتم استهداف المدن الكبرى مثل حيفا وتل أبيب، مما سيتسبب في تدمير المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان. إن الحرب مع حزب الله تعني أننا سنضطر إلى البقاء في المخابئ، وربما سننعزل عن بقية العالم، لتجنب الفوضى والدمار الذي قد ينجم عن هجماته".ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل ستفعل ما يجب عليها فعله، بدعم دولي أو بدونه. ومع ذلك، فإن الكرة في ملعب "الحزب"، ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الضغط. (ؤصد لبنان24)