على هذه الطرقات.. حركة المرور كثيفة

افادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة من طريق سن الفيل وطريق الحازمية باتجاه تقاطع الشيفروليه فرن الشباك.



وأشارت أيضا إلى أن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد.

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