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لبنان

العدو يلقي قنابل مضيئة فوق شبعا

Lebanon 24
24-06-2024 | 10:13
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أطلقت مسيرة إسرائيلية منذ بعض الوقت قنابل مضيئة فوق الطرف الجنوبي لبلدة شبعا، بحسب شهود عيان.
 
وبحسب ما نقلت مندوبة "لبنان 24" عن الشهود، كان ذلك بقصد اشعال الحرائق في الإحراج والمساحات الزراعية والاعشاب.
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