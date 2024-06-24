Advertisement

لبنان

حديث عن قصف طال البقاع.. أنباء متضاربة بشأن ما حصل

Lebanon 24
24-06-2024 | 11:22
A-
A+
Doc-P-1215446-638548502548035608.PNG
Doc-P-1215446-638548502548035608.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت أنباء عديدة، مساء اليوم الإثنين، تفيدُ عن حصول غارة جوية إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة ماسا في البقاع - شرق لبنان.
 
المعلومات تضاربت بشأن الحدث المُشار إليه، فمن جهة قيلَ إنَّ هناك غارة حقاً، فيما قيلَ من جهة أخرى إنه لا حادثة من هذا القبيل، وبالتالي لا قصف إسرائيليّ.
Advertisement
 
روايات متناقضة
 
الرواية الأولى بشأن الحدث غير المؤكدة تحدثت عن حصول غارة فعلاً استهدفت أطراف بلدتي ماسا وجنتا خلال قيام عناصر من الدفاع المدني بإطفاء حريق هناك.
 
وبحسب ما قالت هذه المصادر، فإن الضربة حصلت عبر 4 صواريخ مستهدفةً إحدى الغرف في المحلة.
 
أما الرواية الثانية فقالت إنه لا غارة في المكان المذكور، وما حصل هو أنه أثناء اندلاع حريق، انفجرت مخلفات قديمة كانت في المكان، ما أدى إلى سماع صوت انفجار كبير ظنّ المقيمون هناك أنه ناجمٌ عن غارة.
 
ولاحقاً، أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الطيران الحربي المُعادي شنّ 3 غارات على جُرد ماسا وجنتا في محلة الشعرة، حيث كانت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني تُخمد حريقاً هناك.
 
واستهدفت الغارات، التي سمع صداها في أرجاء البقاعين الأوسط والغربي، غرفة قريبة من فريق الإطفاء، فتضررت سيارة تابعة للدفاع المدني، ولم تسجل إصابات في الأرواح، وفق ما قالت "الوطنية للإعلام". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:40 | 2024-06-24
13:00 | 2024-06-24
12:52 | 2024-06-24
12:41 | 2024-06-24
12:36 | 2024-06-24
12:32 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24