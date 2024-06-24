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لبنان
تحذير: يقوم بعمليات سرقة.. هل وقتم ضحيته؟
Lebanon 24
24-06-2024
|
11:43
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عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان اليوم، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المطلوب م. ن. (مجهول باقي الهوية) للاشتباه بقيامه بجرائم سرقة.
وحذّرت المديرية العامة المواطنين من الوقوع ضحيّته، طالبة من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين:810170-01 أو810171-01، للإدلاء بما لديهم.
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