خلال يومين.. إليكم ما ستعلنه وزارة الداخلية!

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وبنتيجة اللقاء، أكد مولوي لنواب تكتل "الاعتدال"، أنه في صدد إصدار قرار يعطي الإذن للبلديات بإعطاء رخص بناء، خلال اليومين المقبلين، لتسيير شؤون المواطنين.