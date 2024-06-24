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لبنان

خلال يومين.. إليكم ما ستعلنه وزارة الداخلية!

Lebanon 24
24-06-2024 | 11:54
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زار نواب تكتل "الاعتدال الوطني" وليد البعريني، سجيع عطية وأحمد الخير، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في مكتبه في الوزارة، اليوم، وبحثوا معه في ضرورة السماح للبلديات بإعطاء رخص للبناء في نطاقها، على أن لا تتجاوز حدود الـ 150 متراً، من أجل تلبية حاجات المواطنين، ولا سيما في عكار والمنية والضنية وكل الشمال.
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وبنتيجة اللقاء، أكد مولوي لنواب تكتل "الاعتدال"، أنه في صدد إصدار قرار يعطي الإذن للبلديات بإعطاء رخص بناء، خلال اليومين المقبلين، لتسيير شؤون المواطنين.
 
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