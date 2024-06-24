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لبنان

القصيفي ندّد بما نشرته "التلغراف": هناك غرف سوداء تبيت للبنان شراً

Lebanon 24
24-06-2024 | 12:09
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ندّد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، بـ"الخبر الكاذب والمفبرك الذي نشرته جريدة التلغراف البريطانية حول تخزين الأسلحة والذخائر في مطار رفيق الحريري الدولي، والذي عادت فسحبته مكذبة نفسها بنفسها على اثر تأكيد الاتحاد العالمي للنقل الجوي عدم صحته"، وقال: "إن نشر هذا الخبر بعد فترة وجيزة من نشر انباء كاذبة عن مغادرة سفراء عرب وأجانب للبنان وتحذيرات لرعايا بعض الدول تصب في هذا الاتجاه، يثبت بما لا يقبل الشك أن هناك غرفا سوداء تبيت للبنان شرا وتسعى إلى ايذائه والامعان في حصاره، وزيادة الضغط عليه، وانه يتعين على الاعلام اللبناني والعاملين فيه أن يكونوا على درجة من الحذر واليقظة، وأن يعملوا بمسؤولية عالية على قطع دابر الفتن ويحولوا دون تمكين العاملين على ضرب لبنان، من تحقيق أهدافه".
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وختم: "إن الاعلام في لبنان كان عبر تاريخه مساندا لوطنه في ازمنة الشدة والاستحقاقات الكبرى،وحريصا على الوحدة الوطنية، وهو مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالوقوف إلى جانب لبنان في معاناته ومنع الحرائق من الوصول اليه، هذه كانت رسالته وهكذا ستبقى".
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