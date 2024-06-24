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لبنان

رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة هنأ الحجاج وشكر للسعودية تسهيلاتها ورعايتها

Lebanon 24
24-06-2024 | 12:32
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توجه رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في لبنان القاضي محمد المكاوي في نهاية موسم حج 1445 هـ / 2024 م، إلى "حجاج بيت الله الحرام بأسمى آيات التهنئة والتبريكات بعد أن تحقق لهم أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وإتمامهم الركن الخامس من الإسلام"، سائلا "المولى عز وجل أن يحفظهم ويجزل عليهم الأجر والثواب"، معايدا إياهم بمناسبة عيد الأضحى.
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وتوجه القاضي المكاوي إلى "المملكة العربية السعودية بخالص الشكر على ما قدمته للمسلمين، بمتابعة ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتوفيرهم جميع الإمكانات المادية والبشرية في مختلف القطاعات الأمنية والخدماتية الحكومية والخاصة، منذ وصول ضيوف الرحمن إلى المملكة حتى مغادرتهم في نهاية موسم الحج الذي اختص به الله المملكة العزيزة حكومة وشعبا".
 
كذلك، وجه المكاوي خالص الشكر إلى "وزارة الحج والعمرة في المملكة وجميع القيمين عليها والعاملين فيها ودقة متابعتهم لبرامج الحج والعمرة ولا سيما تفويج ضيوف الرحمن خلال مناسك الحج، من أهمها خطة التصعيد إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومشعر منى ورمي الجمرات بطريقة إحترافية متقنة"، معربا عن تقديره "للقدرات التنظيمية والتطويرية التي تقوم بها الوزارة لإدارة الحج، وصولا إلى إطلاقها موسم حج 1446هـ /2025م، في احتفال نهاية موسم حج 1445 هـ الذي أقامته الوزارة في صرحها في مكة المكرمة مساء 18/6/2024 بعنوان "ختامه مسك".
 
وختم منوها "بما قدمته سفارة المملكة في لبنان من تسهيلات للحجاج ولا سيما لجهة سرعة إصدار تأشيراتهم ومختلف الاجراءات المعتمدة"، وقال: "الشكر موصول أيضاً للسلطات الأمنية في المملكة لرعايتها أمن الحجاج وطمأنينتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عز المملكة ويحفظها آمنة مستقرة وينعم عليها بالرخاء والإزدهار".
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