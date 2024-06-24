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لبنان

هاشم: أميركا لا تريد الحرب وقرار توسعتها بيد إسرائيل وليس لدى "الحزب"

Lebanon 24
24-06-2024 | 12:36
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أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "لبنان يعيش حال حرب"، لافتاً إلى أنّ "قرار توسعتها ليس في يد اللبنانيين ولا في يد حزب الله، إنما في يد إسرائيل"، مشيراً إلى أن "أميركا لا تريد الحرب".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة"، شدّد قاسم على أن "زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الأخيرة للبنان ليست لها علاقة بزياراته السابقة، إنّما هدفت إلى تخفيف التوتر، وكان جواب رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يجب الضغط على الإسرائيلي لتخفيف حدة التوتر والعودة إلى قواعد الاشتباك".

وأكد أن "هوكشتاين لم يجب بري على نتائج زيارته لإسرائيل، مما يعني أن الزيارة لم تكن ناجحة، كما أنه لم يبلغ بري بموعد عودته إلى بيروت".
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