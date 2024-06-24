قائد الجيش وقع اتفاقية تعاون مع السفير الهولندي واستقبل سفير لبنان في الامارات

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ووقّع قائد الجيش مع السفير الهولندي اتفاقية تعاون تتضمن إقامة مشاريع ذات طابع إنمائي في إطار التعاون العسكري المدني CIMIC.كذلك، استقبل قائد الجيش سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.