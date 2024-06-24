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لبنان

قائد الجيش وقع اتفاقية تعاون مع السفير الهولندي واستقبل سفير لبنان في الامارات

Lebanon 24
24-06-2024 | 12:41
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، سفير مملكة هولندا هانز بيتر فان دار وود، وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.

ووقّع قائد الجيش مع السفير الهولندي اتفاقية تعاون تتضمن إقامة مشاريع ذات طابع إنمائي في إطار التعاون العسكري المدني CIMIC.
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كذلك، استقبل قائد الجيش سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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