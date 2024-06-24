بوريل: ندعم جهود فرنسا وأميركا لتفادي نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله

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أشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، الى إن الاتحاد توصل إلى اتفاق سياسي بشأن فرض المزيد من العقوبات على حركة "حماس" والمستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف.وقال بوريل إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد بوضوح أنه لا ينوي تنفيذ خطة الرئيس الأميركي جو بايدن حول وقف النار".هذا ولفت الى أننا "ندعم جهود فرنسا وأميركا لتفادي نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله".