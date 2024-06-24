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لبنان

كلامٌ غير عادي من برّي: "لبنان أمام شهر مصيري والوضع ليس مُطمئناً"

Lebanon 24
24-06-2024 | 14:11
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أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في لقاء خاص مع قناة "روسيا اليوم"، عن قلقه من تطور الأوضاع في الجنوب والتصعيد بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أننا "أمام شهر حاسم والوضع غير مطمئن".

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وفي سياق حديثه، قال بري: "أنا قلق جداً من انفلات الأمور، فنحن في مرحلة حساسة ودقيقة، وأمام شهر حاسم، والوضع غير مطمئن".

وأردف: "التقينا الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، وكنا ننتظر أجوبة منه بعد زيارته تل أبيب، لكن ذلك لم يحصل، وهذا يبعث على عدم الاطمئنان للمبادرة الأمريكية (للتهدئة)".

وفي ما يتعلق بتفاصيل مبادرة الأميركي، كشف بري أنّ "هوكشتاين طرح تراجع حزب الله 8 كلم عن الحدود لتهدئة الأوضاع بمناطق الشريط الحدودي، فطالبت بالمقابل بتراجع الجيش الإسرائيلي عن حدوده 8 كلم أيضاً".

وأشار بري إلى أنه "رغم خروقات إسرائيل للقرار الأممي رقم 1701، ما زلنا متمسكين بتطبيقه كاملاً، بما فيه الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".

ورداً على سؤال عن الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، أكد بري أنها لا تزال قائمة، مشيراً إلى أنه "لن يلتقي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تزور بيروت يوم الأربعاء المقبل نظراً لتضارب المواعيد".

وشدد رئيس مجلس النواب اللبناني على أن "المقاومة ملتزمة بقواعد الاشتباك، لكن إسرائيل تخرقها وتعتمد سياسة الأرض المحروقة بمناطق الشريط الحدودي".

وأكد بري أن "حركة أمل" التي يرأسها، "تقاتل على أرض لبنانية"، محذراً: "إذا ما حصل توغل بري إسرائيلي، سنكون بالمرصاد وبالصفوف الأمامية، وفي الميدان أمام حزب الله".

وفي إطار رده على سؤال حول ما يتعرض له مطار بيروت الدولي من حملات في الإعلام الغربي، قال بري: "ليست المرة الأولى التي يتعرض لها مطار بيروت لحملات مفبركة". (روسيا اليوم)
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