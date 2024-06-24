Advertisement

لبنان

"مطالبة بتسليم القاتل".. ما جديد آخر حادثة اغتيال في عين الحلوة؟

Lebanon 24
24-06-2024 | 14:19
A-
A+
Doc-P-1215491-638548609016595072.jpg
Doc-P-1215491-638548609016595072.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت القيادة السياسية القيادة السياسية للقوى الوطنية والإسلامية في منطقة صيدا، اليوم الإثنين، بياناً استنكرت فيه الجريمة النكراء التي أدت إلى مقتل الشاب ياسين عقل، العنصر في قوات الأمن الوطني الفلسطيني، وذلك على يد المدعو محمد حمد.
Advertisement
 
وأكدت القيادة في بيانها عقب اجتماعٍ طارئٍ لها في مسجد النور تمسكّها بخطوة تسليم القاتل، وذلك عبر اتصالات حثيثة أجرتها مع عائلة المغدور وأهل القاتل وبعض الجهات المعنية، وذلك خلال فترة جرى تحديدها وإبلاغها للجهات المعنية.
 
ولفتت القيادة إلى أن اجتماعاتها ستبقى مفتوحة حتى تنفيذ القرار بالتسليم إلى الجهات اللبنانية المختصة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:48 | 2024-06-24
17:30 | 2024-06-24
17:03 | 2024-06-24
16:57 | 2024-06-24
16:55 | 2024-06-24
16:43 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24