"مطالبة بتسليم القاتل".. ما جديد آخر حادثة اغتيال في عين الحلوة؟

أصدرت القيادة السياسية القيادة السياسية للقوى الوطنية والإسلامية في منطقة صيدا، اليوم الإثنين، بياناً استنكرت فيه الجريمة النكراء التي أدت إلى مقتل الشاب ياسين عقل، العنصر في قوات الأمن الوطني الفلسطيني، وذلك على يد المدعو محمد حمد.

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وأكدت القيادة في بيانها عقب اجتماعٍ طارئٍ لها في مسجد النور تمسكّها بخطوة تسليم القاتل، وذلك عبر اتصالات حثيثة أجرتها مع عائلة المغدور وأهل القاتل وبعض الجهات المعنية، وذلك خلال فترة جرى تحديدها وإبلاغها للجهات المعنية.

ولفتت القيادة إلى أن اجتماعاتها ستبقى مفتوحة حتى تنفيذ القرار بالتسليم إلى الجهات اللبنانية المختصة.