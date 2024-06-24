هل هي لبنان؟.. قادة "حماس" سينتقلون إلى دولة عربية غير قطر!

ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنكليزية، اليوم الإثنين، أنّ قادة حركة "حماس" يعتزمون مُغادرة قطر والإنتقال إلى العراق، حيثُ سيحصلون على الحماية الإيرانية هناك.

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وقالت الصحيفة إن السبب وراء الخطوة المذكورة، هو "الضغوط المتزايدة" التي تمارس في الدوحة وواشنطن على "حماس"، كيف توافق على المقترح الإسرائيلي المرتبط بصفقة تبادل أسرى ورهائن جديدة مع إسرائيل.

ووفقاً للتقرير، فقد أكد مسؤولون في الحكومة العراقية وصول قادة حماس الشهر الماضي، في حين أنهم سينتقلون من العاصمة القطرية إلى بغداد، حيث ستكون إيران مسؤولة عن حمايتهم ومكاتبهم.

وبحسب التقرير، فقد ناقش رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية الخطوة المُشار إليها مع حكومتي إيران والعراق، وتم الاتفاق على المضي قدمًا على الرغم من عدم وجود إجماع في البرلمان العراقي بشأن القرار.

وفي السياق، قال عضو بارز في البرلمان العراقي: "تخشى بعض الأحزاب، وخاصة الأكراد وبعض السنة، من أن يؤدي ذلك إلى تعميق النزاع مع الولايات المتحدة. وعلى الرغم من عدم وجود إجماع، فإن الحكومة لن تتراجع، وقرارها استضافة حماس".

ومن المتوقع أن تنشئ "حماس" في الأسابيع المقبلة مكتب اتصالات في بغداد، لكن لا يزال من غير الواضح متى سيصل القادة أنفسهم إلى العاصمة العراقية.

وقالت مصادر تحدثت للصحيفة الإماراتية إنه في إطار الاستعدادات للمرحلة الانتقالية، أرسلت "حماس" أيضاً "فرقًا أمنية ولوجستية" إلى بغداد.

(رصد لبنان24)