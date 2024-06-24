لبناني يخوض الإنتخابات الفرنسية.. من هو؟

يشارك اللبناني - الفرنسي لوكاس لمع بالانتخابات البرلمانية الفرنسية التي ستقام يوم غد الثلاثاء، وذلك بعدما أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسبوعين بحل البرلمان الفرنسي وطلب إجراء انتخاباتٍ جديدة.

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وفي حديث عبر "لبنان24"، يقول لمع إنه "يشارك في الانتخابات عن اليمين الوسطي الفرنسي"، مشيراً إلى أنه في حال فاز بالانتخابات، سيكون إلى جانب لبنان من موقعه، وسيكون صوتاً لوطنه الأم في فرنسا.

كذلك، قال لمع إنه سيعمل لصالح فرنسا وشعبها، مشيراً إلى أن الجهود ستنصب على كيفية معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، وأضاف: "لدى اليمين الوسطي طروحات حول كيفية إخراج فرنسا من أزمتها، ولا يمكن أن يستمر الوضع الحالي كونه ليس من الصحيح أن يعيش بلد على الديون بدلاً من الإنتاج".