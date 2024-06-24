قصفٌ إسرائيلي جديد.. هذه آخر مستجدات وضع الجنوب

استهدف العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بلدة ميس الجبل كما قصف أطراف بلدة حولا.



Advertisement بدوره، أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عملية جديدة استهدفت مبنى يستخدمهُ جنود العدو الإسرائيليّ في مُستعمرة المنارة الإسرائيلية المُحاذية للبنان.