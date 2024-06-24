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لبنان

قصفٌ إسرائيلي جديد.. هذه آخر مستجدات وضع الجنوب

Lebanon 24
24-06-2024 | 16:18
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استهدف العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بلدة ميس الجبل كما قصف أطراف بلدة حولا.
 
بدوره، أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عملية جديدة استهدفت مبنى يستخدمهُ جنود العدو الإسرائيليّ في مُستعمرة المنارة الإسرائيلية المُحاذية للبنان.
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كذلك، قال الحزبُ إنه استهدف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مزرعة يرؤون الإسرائيلية.
 
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