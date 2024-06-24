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لبنان
"فرح كبير".. شاهدوا ماذا حصل في المطار!
Lebanon 24
24-06-2024
|
16:57
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شهد مطار رفيق الحريري الدّولي، مساء الإثنين، زحمةً خانقة إثر وصول الحجاج اللبنانيين إلى البلاد.
وغصّ المطار بحضور الوافدين من عائلات الحجاج الذين تم استقبالهم بالأهازيج، وسط أجواء مليئة بالفرح.
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