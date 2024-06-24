"فرح كبير".. شاهدوا ماذا حصل في المطار!

شهد مطار رفيق الحريري الدّولي، مساء الإثنين، زحمةً خانقة إثر وصول الحجاج اللبنانيين إلى البلاد.

وغصّ المطار بحضور الوافدين من عائلات الحجاج الذين تم استقبالهم بالأهازيج، وسط أجواء مليئة بالفرح.