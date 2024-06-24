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لبنان
بشأن لبنان.. ماذا تبلغ هوكشتاين من وزير الدفاع الإسرائيليّ؟
Lebanon 24
24-06-2024
|
17:03
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أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت لمبعوث الرئيس الأميركي الخاص آموس هوكشتاين، التزامه تغيير الوضع الأمني في المنطقة الحدودية الشمالية مع لبنان.
وأفاد مكتب غالانت بأن الأخير التقى هوكشتاين، مشيراً إلى أن الإثنين واصلا مناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل التوصل إلى وضع يسمح بعودة سكان شمالي البلاد إلى منازلهم.
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وذكر مكتب غالانت أن وزير الدفاع الإسرائيلي أكد التزامه تغيير الوضع الأمني في المنطقة الحدودية، وأضاف: "المستشار هوكتشاين قال إن الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب في غزة سيكون له تأثير على جميع القطاعات".
كذلك، لفت غالانت إلى أن إسرائيل تستعد لكل الاحتمالات العسكرية والسياسية، بحسب البيان الصادر عن مكتبه.
وكان غالانت بدأ أمس زيارة إلى الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يجري محادثات مع الإدارة الأمريكية حول الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من المعركة في قطاع غزة.
وأوردت قناة "كان 11" الإسرائيلية أمس أن جهاز الأمن سيعرض على المسؤولين الأميركيين خطة "اليوم التالي" لانتهاء الحرب في قطاع غزة.
وبالإضافة إلى اجتماعه مع هوكشتاين، من المتوقع أن يلتقي غالانت خلال زيارته لواشنطن بوزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز.
وسيناقش المسؤولون "نقل شحنات الأسلحة والمفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين والقتال المتواصل في غزة والتصعيد في لبنان"، بحسب ما أوردت شبكة "سكاي نيوز عربية".
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