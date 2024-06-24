اعتراض على الأداء

وصف دبلوماسي مطَّلع رفضَ مرجع كبير لقاءَ دبلوماسية أوروبية بأنه يشكل اعتراضاً على أدائها ضد حرب غزة ولبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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