26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اعتراض على الأداء
Lebanon 24
24-06-2024
|
17:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف دبلوماسي مطَّلع رفضَ مرجع كبير لقاءَ دبلوماسية أوروبية بأنه يشكل اعتراضاً على أدائها ضد حرب غزة ولبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لو طبقْنا قاعدةَ تجديدِ التاريخ على صعيدِ السياسة العامة في لبنان لما تكررت في حياتِنا الوطنية الأزماتُ ذاتُها
Lebanon 24
ميقاتي: لو طبقْنا قاعدةَ تجديدِ التاريخ على صعيدِ السياسة العامة في لبنان لما تكررت في حياتِنا الوطنية الأزماتُ ذاتُها
25/06/2024 03:55:09
25/06/2024 03:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع بلينكن وغالانت.. أبرز التصريحات حول غزة ولبنان
Lebanon 24
اجتماع بلينكن وغالانت.. أبرز التصريحات حول غزة ولبنان
25/06/2024 03:55:09
25/06/2024 03:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": لا اشتباكات إطلاق نار فقط يأتي من طرف واحد
Lebanon 24
"لبنان 24": لا اشتباكات إطلاق نار فقط يأتي من طرف واحد
25/06/2024 03:55:09
25/06/2024 03:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": إطلاق نار كثيف داخل عين الحلوة من حي البركسات باتجاه حي الصفصاف بعد عملية اغتيال ياسين عقل
Lebanon 24
"لبنان 24": إطلاق نار كثيف داخل عين الحلوة من حي البركسات باتجاه حي الصفصاف بعد عملية اغتيال ياسين عقل
25/06/2024 03:55:09
25/06/2024 03:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سياسة
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت بفستان مُثير بنقشة التايغر.. ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
أطلت بفستان مُثير بنقشة التايغر.. ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
01:29 | 2024-06-24
24/06/2024 01:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تخطت المحظور.. نادين الراسي بإطلالة جريئة والجمهور يُهاجمها (صورة)
Lebanon 24
تخطت المحظور.. نادين الراسي بإطلالة جريئة والجمهور يُهاجمها (صورة)
02:50 | 2024-06-24
24/06/2024 02:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
03:47 | 2024-06-24
24/06/2024 03:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستقصفه إسرائيل داخل لبنان.. إليكم ما قيل في تل أبيب!
Lebanon 24
هذا ما ستقصفه إسرائيل داخل لبنان.. إليكم ما قيل في تل أبيب!
14:30 | 2024-06-24
24/06/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حديث عن قصف طال البقاع.. أنباء متضاربة بشأن ما حصل
Lebanon 24
حديث عن قصف طال البقاع.. أنباء متضاربة بشأن ما حصل
11:22 | 2024-06-24
24/06/2024 11:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:30 | 2024-06-24
حوار صامت
17:03 | 2024-06-24
بشأن لبنان.. ماذا تبلغ هوكشتاين من وزير الدفاع الإسرائيليّ؟
16:57 | 2024-06-24
"فرح كبير".. شاهدوا ماذا حصل في المطار!
16:55 | 2024-06-24
مقدّمات النشرات المسائية
16:43 | 2024-06-24
بسبب "حزب الله".. هكذا بات سعر المولد الكهربائي في تل أبيب!
16:18 | 2024-06-24
قصفٌ إسرائيلي جديد.. هذه آخر مستجدات وضع الجنوب
فيديو
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
03:47 | 2024-06-24
25/06/2024 03:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
03:07 | 2024-06-22
25/06/2024 03:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
25/06/2024 03:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24