توقعات اميركية بعودة هوكشتاين لانجاز ترتيبات اعادة الهدوء على الحدود

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لا يزال احتمال نشوب الحرب من عدمه، يحتل الحيز الاكبر من مساحة المواقف والحراك الديبلوماسي الذي انتقل بالامس الى واشنطن، وكان في صلب محادثات وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت مع المسؤولين الاميركيين، وفي مقدمتهم المبعوث الاميركي الى المنطقة اموس هوكشتاين. وفيما اعلن «البنتاغون» ان الجهود الاميركية تنصب على التوصل لحلّ ديبلوماسي للتوترات على الحدود الإسرائيلية- اللبنانية، توقع غالانت ان تتغير الاوضاع على كافة الجبهات بعد دخول حرب غزة في المرحلة الثالثة قريبا.وكتبت" الديار": من المرتقب ان يعود هوكشتاين الى بيروت وتل ابيب، للاعداد للترتيبات الآيلة لاعادة الهدوء على الحدود، تزامنا مع الاعلان المرتقب عن انتهاء العمليات العسكرية في غزة، واعلان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو «النصر» على حركة حماس، ويعمل الاميركيون على ان تكون هذه الخطوة بداية الدخول جديا في هدنة طويلة الامد في غزة تتضمن صفقة تبادل للاسرى، ووقف «مستدام» لاطلاق النار، يمكن من خلالها التمهيد لخطوات عملانية على جبهة لبنان، تبدأ بخفض التصعيد وصولا الى وقف للنار والدخول في تفاهمات جديدة تحت سقف «الـ1701».هذا السيناريو لا يزال مبهما، وتنظر اليه مصادر مقربة من حزب الله «بعين» الحذر، لان التصور النهائي حيال الخطوة الاسرائيلية باعلان «النصر» في غزة لا تزال ضبابية، وليس من المؤكد ان يليها صفقة مع حركة حماس، ووقف نهائي لاطلاق النار، ولهذا يتم التعامل بالكثير من الشك في حقيقة النوايا الاميركية والاسرائيلية.والى ان تتضح معالم الامور، تتمسك المقاومة باستراتيجيتها الردعية ولن تتراجع عنها، وعندما يحصل وقف جدي للعدوان على القطاع «يبنى على الشيء مقتضاه» حيال الترتيبات اللاحقة، لكن المعادلة لا تزال على حالها بخصوص العمليات العسكرية التي ستتوقف حكما، بعد حصول اتفاق مع حماس على وقف العدوان على غزة.وفي واشنطن، أجرى وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت والمبعوث الأميركي اموس هوكشتاين، مباحثات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة. ووفقا لاذاعة الجيش الاسرائيلي، تناول غالانت وهوكشتاين الإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى وضع يسمح بعودة سكان الشمال إلى منازلهم، وشدد غالانت على التزامه بتغيير الوضع الأمني في المنطقة الحدودية، في إشارة إلى وقف الهجمات من لبنان.كما ابلغ هوكشتاين إن الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب في غزة سيكون له تأثير على جميع القطاعات، وقال ان إسرائيل تستعد لكل الاحتمالات العسكرية والسياسية، دون ان يحدد موعد الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب أو القطاعات التي يقصدها، ونوعية التأثير المتوقع. وتعني المرحلة الثالثة، الانتقال من القصف المكثف (العشوائي) إلى القصف المستهدف.