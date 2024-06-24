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لبنان

أزعور مستمرّ في ترشحه ويرفض "رئيس إدارة الأزمة"

Lebanon 24
24-06-2024 | 23:37
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كتب رضوان عقيل في" النهار": يكتفي المرشح لرئاسة الجمهورية الوزير السابق جهاد أزعور بتواصله مع الكتل والنواب الذين يؤيدونه الرأي ويرون فيه المرشح المؤهل لهذه المهمة، ولا يرفع حواجز بينه وبين سائر أعضاء البرلمان. وعندما يحضر الى بيروت يلتقي بعيدا من الإعلام جهات لم تقترع له، ومنها الرئيس نبيه بري وسواه من الشخصيات. واقعيته شديدة في مقاربته مسألة ترشحه.
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تقول "القوات" إنها ما زالت على تأييدها لأزعور. ويبقي "التيار" و"القوات" على شعرة معاوية الرئاسية بينهما. ولم يعلن أي منهما أنه تخلّى عن أزعور.
لا يقول "التيار" إنه لم يعد يؤيد أزعور، لكنّ الهمّ الأول عند رئيسه النائب جبران باسيل بعد تبيان عدم إنتاجية كل جولاته الأخيرة ودخوله في هدنة مع الرئيس نبيه بري، ينصب على إبعاد سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون، ولا يمانع عندها في طرح أكثر من اسم على طاولة "تشريح" المرشحين.
ان على الرئيس المقبل، في حال إتمام هذا الاستحقاق، أن يعي جيدا حقيقة الأخطار المحدقة. وهذا ما يشدد عليه أزعور في الاتصالات التي يتلقاها من نواب وسياسيين متابعين.
يعاين أزعور الوقائع في لبنان والخارج بعناية شديدة، ويستمر في تواصله مع أكثر من كتلة، فضلا عن النواب المستقلين. ولسان حاله أنه يرفض أن يكون رئيسا لإدارة أزمة، أو "ناطورا". والمطلوب رئيس يقدر على التواصل مع الجميع ويستطيع في الوقت نفسه التواصل مع الدول العربية والغربية وإيران.
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