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لبنان

تهديد المطار رأس خيط لقصة كبيرة

Lebanon 24
24-06-2024 | 23:36
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كتب طوني عيسى في" الجمهورية": المعلومات التي أوردتها صحيفة «التلغراف»، عن وجود أسلحة وذخائر لـ«حزب الله» في مطار بيروت، كان مقصوداً تسريبها عبر صحيفة بريطانية لها رصانتها ووزنها الدولي، لإيصال الرسالة المنشودة إلى الذين يعنيهم الأمر وفي التوقيت المناسب. واضح أن بريطانيا رمت قنبلة دفاعية تهدف إلى ردع «الحزب عن أي تفكير بتهديد قبرص، فكان التهديد الضمني، وعبر صحيفة بريطانية، بضرب مطار بيروت وإخراجه من الخدمة. بعض المتابعين يجزم بأن التهديد البريطاني تم تنسيقه مع إسرائيل التي أربكها «حزب الله» بمسيراته في داخل العمق الإسرائيلي، حيث رصد مواقع استراتيجية حساسة جداً، في مناطق حيفا وما بعد بعدها».وتحت وطأة هذا المنسوب المرتفع جدا من التوتر، بل التهوّر أحياناً، حيث الجميع يهدد الجميع يصبح مؤكداً أن لبنان وإسرائيل مقبلان على حرب لم يختبراها من قبل من حيث العنف وطبيعة الأهداف وخطورتها وحجم الخسائر البشرية والمادية وتعدد الأطراف المشاركة، إذا وقعت هذه الحرب. لكن المعجزة ستكون في أن هوكشتاين سينقذ مبادرته والجميع في اللحظات الأخيرة.
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