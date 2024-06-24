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لبنان

الولائي يهدّد إسرائيل بحال شنها حربًا على لبنان: سيكون القتال من مسافة صفر

Lebanon 24
24-06-2024 | 23:46
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هدّد الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء" التابعة للحشد الشعبي العراقي أبو آلاء الولائي، إسرائيل، بـ"قتال من نقطة الصفر"، إذا شنت حربًا على لبنان.

وكتب الولائي في حسابه على منصة "إكس": "إن المانع الجغرافي الذي فرض على المقاومة الاسلامية في العراق أن تشارك في معركة طوفان الأقصى بدك معاقل العدو الصهيوني من مسافة تفوق الثمانمائة كيلومتر، سيزول في حال أقدم الكيان الصهيوني على حماقة شن حرب على لبنان، وسيكون القتال حينها من مسافة صفر".
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وأضاف: "كل أنواع الترسانة العسكرية للمقاومة ستكون صالحة للاستخدام وضرب أهدافها بدقة متناهية".

ويأتي ذلك بعد أيام من تقرير في صحيفة "الأخبار" اللبنانية، جاء فيه أن "كتائب حزب الله بالعراق" و"حركة النجباء"، أعلنا استعدادهما للمشاركة إلى جانب "حزب الله" في حال موافقته، لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل على لبنان. (روسيا اليوم)
 
 

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