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لبنان

بالتعاون مع الجيش... كلية العلوم السياسية في الحكمة تنظم مناورة حية

Lebanon 24
25-06-2024 | 00:26
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تحت إدارة عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة، البروفيسور أنطونيوس أبو كسم، وباشراف نائبة عميد الكلية، الدكتورة سالين مرعب، تنظّم الكلية محاكاة حية لإدارة الأزمات تهدف إلى تعزيز الإستعداد والتنسيق بين الجهات المستجيبة الرئيسية في أوقات الأزمات والكوارث، بالإشتراك مع الجيش وبالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، المديرية العامة للدفاع المدني، بلدية جونية واتحاد بلديات كسروان الفتوح، وذلك نهار الخميس 27 حزيران في ساحة بلدية جونية.
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تم التحضير لهذه المناورة مع المؤسسات المشاركة، ضمن إطار مادة إدارة الكوارث والأزمات في ماستر العلاقات الديبلوماسية وفن التفاوض في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة.

يهدف التدريب الشامل الى تعزيز الاستعداد والتنسيق بين الجهات المستجيبة الرئيسية في أوقات الأزمات والكوارث.

يلي المحاكاة عرض للفوج المجوقل بالتعاون مع القوات الجوية في الجيش.
 
 
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