بعد انتخابات أمس... بلدية زحلة "في مهب الريح؟"

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قال نائب زحلي خلال إجتماع حزبي غير رسمي عقب إنتخاب نائب رئيس بلدية زحلة "إن المهندس أسعد زغيب رئيس البلدية الحالي قدّم أوراق إعتماد مبكرة الى "القوات اللبنانية" سعياً منه لحسم موضوع ضمان وقوف" القوات" الى جانبه في الإنتخابات البلدية المقبلة .وفي التفاصيل، فإن عملية إنتخاب نائب رئيس البلدية حصلت أمس الإثنين بعدما شغر المنصب بوفاة نائب رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل انطوان الأشقر في شهر شباط الفائت. وقد رشّحت "القوات اللبنانية" للمنصب السيد جوزيف الجلخ، أما "التيار الوطني الحر" فقد رشح السيد طوني بو يونس، علما ان "التيار" لديه خمسة أعضاء داخل المجلس مثله مثل "القوات" فيما يوالي خمسة أعضاء آخرين رئيس البلدية الحالي أسعد زغيب بالإضافة الى صوته، وكان الجميع تبلغ من زغيب أنه سيكون على الحياد ويترك الحكم للفوز في هذا المنصب لصندوق الإقتراع ولكن سرعان ما فوجئ "التيار" بأن أعضاء المجلس المناصرين لزغيب إقترعوا لمصلحة "القوات اللبنانية" فجاءت النتيجة على الشكل التالي : 10أصوات للجلخ، أما بو يونس فنال 4 أصوات .النائب المعني أكد "أن زغيب خاض معركة علنية ضد "التيار الوطني الحر" بعدما أعلن أنه على الحياد"، خاتماً أنه ربما ستكون هناك مفاجأة تبلبل المجلس البلدي وتجعله في مهب الريح".