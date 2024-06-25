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لبنان

خبرٌ عن الـ10 آلاف ليرة.. هل سيتم سحبها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-06-2024 | 02:15
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تحدثت أنباء ضمن أوساط إقتصادية مؤخراً عن أن هناك توجهات لدى مصرف لبنان تقتضي بوقف تسليم ورقة الـ10 آلاف ليرة ضمن السوق تمهيداً لسحبها.
مصادر في البنك المركزي نفت لـ"لبنان24" هذا الأمر، مشيرة إلى أن هذه الورقة موجودة ضمن التداول، ولا صحة لوقف تسليمها أو التعامل بها، مثلما قيل عن ورقة الـ1000 ليرة سابقاً.
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في غضون ذلك، علم "لبنان24" أن مكاتب تابعة لصيارفة تسلمت مؤخراً رزمات جديدة من فئة الـ10 آلاف ليرة لبنانية، وقال أحد المصادر المعنية بسوق الدولار إن تلك الأوراق متوافرة في أي وقت ويمكن الحصول عليها بسهولة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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