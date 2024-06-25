خبرٌ عن الـ10 آلاف ليرة.. هل سيتم سحبها؟

Advertisement

تحدثت أنباء ضمن أوساط إقتصادية مؤخراً عن أن هناك توجهات لدى مصرف لبنان تقتضي بوقف تسليم ورقة الـ10 آلاف ليرة ضمن السوق تمهيداً لسحبها.مصادر في البنك المركزي نفت لـ" هذا الأمر، مشيرة إلى أن هذه الورقة موجودة ضمن التداول، ولا صحة لوقف تسليمها أو التعامل بها، مثلما قيل عن ورقة الـ1000 ليرة سابقاً.في غضون ذلك، علم "" أن مكاتب تابعة لصيارفة تسلمت مؤخراً رزمات جديدة من فئة الـ10 آلاف ليرة لبنانية، وقال أحد المصادر المعنية بسوق الدولار إن تلك الأوراق متوافرة في أي وقت ويمكن الحصول عليها بسهولة.