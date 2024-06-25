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لبنان

نائب يدعم شقيقته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-06-2024 | 03:15
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يكرّر نائب في حزب عريق، في أكثر من مناسبة، قوله إنه "يدعم شقيقته في المسار السياسي الذي تسلكه"، رغم النهج المختلف الذي تعتمده، لكنّهما "متّفقان تماما على المستقبل"، كما يقول.
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المصدر: لبنان 24
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