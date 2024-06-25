نائب يدعم شقيقته

يكرّر نائب في حزب عريق، في أكثر من مناسبة، قوله إنه "يدعم شقيقته في المسار السياسي الذي تسلكه"، رغم النهج المختلف الذي تعتمده، لكنّهما "متّفقان تماما على المستقبل"، كما يقول.

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