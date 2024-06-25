Advertisement

لبنان

هدوء حذر على الجبهة الجنوبية.. هكذا يبدو الوضع الميداني

Lebanon 24
25-06-2024 | 01:25
A-
A+
Doc-P-1215603-638549009308587836.jpg
Doc-P-1215603-638549009308587836.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يسيطر الهدوء الحذر على المنطقة الجنوبية، في وقت يستمر تحليق مسيّرة إسرائيلية منذ ساعة متأخرة من الليل الفائت وحتى فجر اليوم فوق مزارع شبعا المحتلة ومرتفعات حرمون في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا وصولا حتى أجواء مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:27 | 2024-06-25
03:23 | 2024-06-25
03:20 | 2024-06-25
03:18 | 2024-06-25
03:17 | 2024-06-25
03:15 | 2024-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24