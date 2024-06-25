هدوء حذر على الجبهة الجنوبية.. هكذا يبدو الوضع الميداني

يسيطر الهدوء الحذر على المنطقة الجنوبية، في وقت يستمر تحليق مسيّرة إسرائيلية منذ ساعة متأخرة من الليل الفائت وحتى فجر اليوم فوق مزارع شبعا المحتلة ومرتفعات حرمون في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا وصولا حتى أجواء مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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