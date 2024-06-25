في المنية.. حريق في سيارة والاضرار مادية

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شب حريق فجر اليوم في سيارة في المنية حي السراكس، وعلى الفور عمل الدفاع المدني على اخماده وقد اقتصرت الاضرار على الماديات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وافادت المصادر ان الحريق ناتج عن ماس كهربائي.