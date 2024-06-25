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لبنان

في المنية.. حريق في سيارة والاضرار مادية

Lebanon 24
25-06-2024 | 01:29
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شب حريق فجر اليوم في سيارة في المنية حي السراكس، وعلى الفور عمل الدفاع المدني على اخماده وقد اقتصرت الاضرار على الماديات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وافادت المصادر ان الحريق ناتج عن ماس كهربائي.
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