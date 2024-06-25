أرسلان: كل التأييد والدعم لاجتماع دار طائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء

كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس": "كل التأييد والدعم للاجتماع الذي عُقد في دار طائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء برئاسة سماحة شيخ العقل يوسف جربوع، وبمشاركة جمع من المرجعيات الدينية والإجتماعية، فكل بندٍ صادرٍ عن هذا الإجتماع يعبّر عن حقيقة أبناء جبل العرب وموقفهم وتاريخهم، وتبقى الدولة بقيادتها الحكيمة وجيشها الملاذ الآمن الوحيد للسويداء كما لكل المحافظات السورية. وأرفق أرسلان منشوره بصورة عن البيان الصادر عن الإجتماع".

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