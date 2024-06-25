ارتفاع صباح اليوم بأسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 5 آلاف ليرة والمازوت 12 ألف ليرة وقارورة الغاز 20 الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.590.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.630.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.452.000 ليرة لبنانيةالغاز: 841.000 ليرة لبنانية