حمادة: ننتظر نتائج المفاوضات الضيقة لمنع المواجهة الشاملة مع إسرائيل

اعتبر النائب مروان حمادة في حديث اذاعي أننا أمام لحظات حاسمة بانتظار نتائج المفاوضات الضيقة جدا في الساعات المقبلة لمنع المواجهة الشاملة مع إسرائيل".

وكشف عن ان "الموفد الاميركي اموس هوكشتاين سيزور باريس في خلال اليومين المقبلين وقد ينتقل من هناك مجددا الى تل ابيب ومن ثم بيروت".

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وكشف عن ان "معظم السفارات الغربية استكشفت المنافذ البحرية لدرس إمكانية اجلاء رعاياها في حال تدهورت الأمور لان الأجواء في الأيام الأخيرة كانت متشائمة، على الرغم من كل النفي".

وأوضح أن "لا حلّ ديبلوماسيًا فوريًا لربط الجبهة الجنوبية بوقف الحرب على غزة"، وقال:" ان المنتظر هو اقتراح يوقف القتال على الجبهة الجنوبية قبل الدخول في تفاصيل النقاط المختلف عليها والحديث عن تراجع الحزب ثمانية كلومترات، بانتظار رد حزب الله".