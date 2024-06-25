تفاصيل خطيرة عن تصفيات.. و "مواجهات" تُهدّد عين الحلوة!

مرّة جديدة، تعود حوادث الإغتيال إلى داخل مخيم عين الحلوة في صيدا لتبرز إلى الواجهة، وهذه المرة استهدفت عنصراً في قوات الأمن الوطني الفلسطيني ياسين عقل.

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