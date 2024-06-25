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لبنان

الحرارة تبلغ ذروتها غدًا... وكتل حارة حتى هذا اليوم

Lebanon 24
25-06-2024 | 02:25
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسيمة وتلامس الـ 40 درجة، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة خصوصا على السواحل الشمالية مما يزيد من الشعور بالحر.
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وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  بكتل هوائية حارة مصدرها العراق وشبه الجزيرة العربية، والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء لتلامس في البقاع الـ40 درجة، وتستمر حتى يوم السبت حيث تنحسر تدريجيا.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و 29، وفي زحلة بين 16 و32.
تحذير: نحذر من التعرض لأشعة الشمس اعتبارا من يوم الأربعاء ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، ونسبة رطوبة مرتفعة خصوصا على السواحل الشمالية، مما يزيد الشعور بالحر.
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسيمة وتلامس ال 40 درجة، و تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة خصوصا على السواحل الشمالية مما يزيد من الشعور بالحر.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وعلى المرتفعات لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر.
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة ،والتي هي أعلى من معدلاتها الموسمية،  تنشط الرياح أحيانا ابتداء من بعد الظهر وتبقى الرطوبة مرتفعة، مما يزيد من الشعور بالحر.
-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 22 الى 39 درجة.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيئ أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %
-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.
 
-ساعة شروق الشمس: 5,28
 
-ساعة غروب الشمس: 19,53
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