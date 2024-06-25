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لبنان

للعاملين في القطاع العام... إطلاق منصة حقوقية إلكترونية مجانية

Lebanon 24
25-06-2024 | 02:30
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أعلن رئيس "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" عماد ياغي، إطلاق منصة حقوقية إلكترونية مجانية مخصصة لجميع العاملين في القطاع، تحت شعار "اعرف الحق تعرف أهله". وأوضح أن "المنصة، متوافرة عبر تطبيق غوغل درايف من خلال الرابط الآتي:
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(https://drive.google.com/drive/folders/16ws-vMBP6Owh46KF-Ax1AqZrU82pTWiJ)، وتحتوي على مجموعة من القوانين والمراسيم التي تنظم الوظيفة العامة، مما يتيح لأي موظف الاطلاع على المعلومات القانونية".
وأشار ياغي إلى أن "اللقاء سيوفر خطًا ساخنًا لتلقي الاستفسارات والأسئلة وتزويد المشتركين نشرة حقوقية". وأكد أن "هناك محامين يعملون لخدمة العاملين في القطاع، وسيقدمون خدمات إضافية عبر المنصة، هدفها تعزيز دور الموظفين في استنهاض الوظيفة".
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