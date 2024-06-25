بتمويل إيطالي... محمية جزر النخيل في الميناء تسلمت مركبا مطاطيا

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في البداية، قال وزير البيئة: "تم في هذا اللقاء تسليم مركب للجنة محمية جزر النخيل وهي من الجزر العريقة بل هي من الأعرق بلبنان، فهي جزيرة بحرية وكانت اول جزيرة بحرية في لبنان، ونحن كلنا فخر بما تقوم به وزارة البيئة وايضا باعضاء هذه اللجنة وادارتها لتعزيز دور هذه الجزيرة، ولكن اليوم التعاون الذي نقوم به مع برنامج الامم المتحده الانمائي بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتنمية وبالتعاون مع السفارة الإيطالية، يدفعنا لكي نشكر مبادرة تسليم هذا المركب وهو ضروري لما يؤمنه من خدمات الى جانب توفير المزيد من القدرات للامن والحماية وإدارة المحمية، فشكرا لهم. نقوم اليوم بخطوة إضافية في سياق التعاون لتعزيز ادارة هذه المحمية وفي الوقت الراهن هناك في لبنان ثماني عشرة محمية ونعمل لزيادة العدد لنصل بحلول 2030 الى ما نسبته 30% من لبنان محميات طبيعية وايضا مناطق طبيعية وحمى ومنتزهات طبيعية ومنتزهات جيولوجية و كل هذه الامور نعمل عليها، لنصل الى هذه النسبة التي ذكرتها بحرا وبرا تحت نوع من الحماية، فشكرا لل undp وشكرا للتعاون الايطالي والسفارة الإيطالية وللجنة المحمية ولبلدية طرابلس ولبلديه الميناء للتعاون في انجاح هذا المشروع".





من جهته، قال السفير مارسيللي: "نشعر بكثير من الاهتمام بهذا العمل الايجابي بالتعاون مع الوزير ياسين وهذا عمل بيئي نقدر اهميته بالفعل وننوه بالحضور والمشاركة اليوم لرئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، ونهتم بالفعل ونقدر المشاريع المتتالية التي تقوم بها ال undp، ونخص السيدة ملكة اليكو كما نشكر مدير العلاقات العامه في undp في العاصمة اللبنانية بيروت، ونحن مسرورون بالطبع بتوفير هذا الدعم لهذا المشروع بالذات في محاولة منا لانقاذ ومساعدة المواقع البيئية والمحميات البيئية في لبنان والعمل بالتالي على الحفاظ بجدية على الموارد الخضراء". تسلم رئيس لجنة محمية جزر النخيل الطبيعية في الميناء طرابلس المهندس عامر حداد، مركبا مطاطيا صلبا، في حفل رمزي اقيم في منتجع شاطئ "بالما" طرابلس، بمناسبة افتتاح موسم الزيارة للمحمية لعام 2024، بدعوة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وزارة البيئة، والسفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، في حضور وزير البيئة ناصر ياسين، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، السفير الإيطالي في لبنان افابريسيو مارسيللي، وممثلة undp مليكه اليكو ومهتمين.في البداية، قال وزير البيئة: "تم في هذا اللقاء تسليم مركب للجنة محمية جزر النخيل وهي من الجزر العريقة بل هي من الأعرق بلبنان، فهي جزيرة بحرية وكانت اول جزيرة بحرية في لبنان، ونحن كلنا فخر بما تقوم به وزارة البيئة وايضا باعضاء هذه اللجنة وادارتها لتعزيز دور هذه الجزيرة، ولكن اليوم التعاون الذي نقوم به مع برنامج الامم المتحده الانمائي بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتنمية وبالتعاون مع السفارة الإيطالية، يدفعنا لكي نشكر مبادرة تسليم هذا المركب وهو ضروري لما يؤمنه من خدمات الى جانب توفير المزيد من القدرات للامن والحماية وإدارة المحمية، فشكرا لهم. نقوم اليوم بخطوة إضافية في سياق التعاون لتعزيز ادارة هذه المحمية وفي الوقت الراهن هناك في لبنان ثماني عشرة محمية ونعمل لزيادة العدد لنصل بحلول 2030 الى ما نسبته 30% من لبنان محميات طبيعية وايضا مناطق طبيعية وحمى ومنتزهات طبيعية ومنتزهات جيولوجية و كل هذه الامور نعمل عليها، لنصل الى هذه النسبة التي ذكرتها بحرا وبرا تحت نوع من الحماية، فشكرا لل undp وشكرا للتعاون الايطالي والسفارة الإيطالية وللجنة المحمية ولبلدية طرابلس ولبلديه الميناء للتعاون في انجاح هذا المشروع".من جهته، قال السفير مارسيللي: "نشعر بكثير من الاهتمام بهذا العمل الايجابي بالتعاون مع الوزير ياسين وهذا عمل بيئي نقدر اهميته بالفعل وننوه بالحضور والمشاركة اليوم لرئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، ونهتم بالفعل ونقدر المشاريع المتتالية التي تقوم بها ال undp، ونخص السيدة ملكة اليكو كما نشكر مدير العلاقات العامه في undp في العاصمة اللبنانية بيروت، ونحن مسرورون بالطبع بتوفير هذا الدعم لهذا المشروع بالذات في محاولة منا لانقاذ ومساعدة المواقع البيئية والمحميات البيئية في لبنان والعمل بالتالي على الحفاظ بجدية على الموارد الخضراء".

اضاف: "لقد قمنا بجولة على عدد من الجزر البيئية وهي جزر رائعة وخلابة ونتطلع لكي تكون هذه المواقع محل اهتمام عندنا وبالطبع الى جانب الاهتمام بالمواقع الطبيعية جبلا كما هي الحال بالنسبة بالطبع للمواقع الاخرى بحرا، وامالنا ان نتمكن من تطوير الاعمال والجهود المنتجه في هذا المجال".





بدورها، ممثلة undp مليكة اليكو اعربت عن سرورها في "المشاركة في هذا التجمع المهتم بالبيئة وبخاصة لجهة تقديم هذا الزورق الذي سيتولى مهمة مساعدة الجهود البيئية، بالتعاون بالطبع مع السفارة الإيطالية وهذا الذي يسهم في تكامل ايجابي للادوار التي نقدمها، وذلك حرصا ومساعدة للمواقع البيئية البحرية هنا وبخاصة الجزر وهي مواقع غنية ونحن نتطلع الى متابعة اعمالنا لوقت طويل لتوفير المزيد من الحماية البيئية لهذه الجزر".





في الختام، تحدث رئيس لجنة المحمية المهندس حداد، شاكرا "المؤسسات المساندة للمحمية وخاصة undp والسفارة الإيطالية"، ونوه ب" العمل الذي يقوم به وزير البيئة وهو يوفر الكثير من الدعم للمحمية، كما اننا نشكر في المناسبه بلدية الميناء وبلدية طرابلس وهم يدعموننا بشكل دائم ونحن في الواقع احلامنا كبيرة وامالنا ان تكون هذه الجزر المحمية ان تكون قبلة للسياح في المنطقة وكل اللبنانيين، وان تكون جزءا مهما من مستقبل البلد، ففي معظم بلدان العالم المحميات البيئية تلعب دورا مهما، وفي العالم العربي يقومون باختراع محميات بيئية وجزر صناعية لاغراض سياحية، ونحن نشكر الله انه خصنا بجزر طبيعية ونسعى لتسويقها فعلا، ونامل ان نستفيد من الخطة الموضوعة بمساع من الوزير ياسين".

اضاف: "نحن نتحدث عن المركب الذي قدمته السفارة الإيطالية بالتعاون مع "اليو ان دي بي" وأُذكر بان معالي الوزير وخلال الموسم الماضي وعندما كنا نعمل واياه على افتتاح الموسم الصيفي، سألنا عما نحتاج اليه وقلنا باننا نحتاج الى هذا المركب الذي يساعدنا في توفير الخدمات من نقل عمال وغير ذلك وهو أوعز فورا الى مرافقيه بالشروع بدراسة هذا الامر وتم هذا الامر اليوم فعلا ".



ختم: "شكرا لجميع الحاضرين، ونشكر وسائل الاعلام على المساندة وتسليط الضوء على المحمية، ونشكر ايضا منتجع البالما الذي استضافنا في هذه العصرونية من هذا النهار".



