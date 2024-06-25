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لبنان

اتحاد المهندسين: نرفض قرار السماح بالبناء العشوائي

Lebanon 24
25-06-2024 | 03:05
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اعلن اتحاد المهندسين اللبنانيين في بيان ان "نقيبي المهندسين في بيروت وطرابلس  فادي حنا و شوقي فتفت يؤكدان من خلال الاتحاد، رفضهما القاطع لقرار السماح بالبناء العشوائي في بعض المناطق، وذلك لما لهذا القرار من تداعيات سلبية على البلديات والمجتمع ككل ومن نتائج كارثية تؤدي الى: مشكلات عقارية ناتجة عن التعديات على الأملاك المجاورة، بخاصة الأملاك العامة، تداعيات اجتماعية ناتجة عن الفوضى الاجتماعية خصوصا في ظل النزوح السوري، غياب الرقابة حيث لا توجد جهة واضحة تراقب حسن تنفيذ القرار أو تمنع التعديات، مسؤولية غامضة في حال حدوث أي مخالفات، تصبح مسؤولية تحديد الجهة المسؤولة صعبة، بخاصة مع غياب التراخيص الرسمية. تدمير التنظيم المدني يساهم هذا القرار في تشويه المشهد العام وتدمير التنظيم المدني، بخاصة في ظل غياب التخطيط السليم. تغييرات ديموغرافية سريعة إذ قد تؤدي الفوضى الناتجة عن هذا القرار إلى تغييرات ديموغرافية سريعة في بعض المناطق، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي".
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اضاف البيان: "بدلا من هذا القرار المدمر، نطالب ب: إعداد برامج تنموية حقيقية لمناطق الأطراف والفقيرة، تساهم في تحسين مستوى المعيشة دون المساس بالبيئة أو التنظيم المدني. تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء بشكل قانوني ومنظم، مع مراعاة شروط السلامة العامة وحقوق جميع الأطراف. محاربة ظاهرة البناء العشوائي بالوسائل القانونية كافة، وحماية الأملاك العامة والخاصة من التعديات".
ختم: "نؤكد أن التخطيط السليم والتنمية المستدامة هما السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة السكن، وليس القرارات العشوائية التي تفاقم الأزمات، ولا يجوز للمسؤولين بدلا من معالجة مشكلة صعوبة الحصول على تراخيص البناء، اللجوء إلى إصدار قرارات عشوائية تفاقم المشكلة الاساسية لاحقا فنحن نبني المستقبل ونخطط له".
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