باسيل: لأهمية التضامن والوحدة الوطنية في هذه الظروف العصيبة

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اعضاء اللجنة المنبثقة من تجمع البلديات المسيحية، التي تضم بلديات رميش، علما، عين ابل، راشيا الفخار، في المنطقة الحدودية، التي تأتي في إطار الجولة التي تقوم بها اللجنة على المرجعيات السياسية.

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تم خلال الزيارة عرض الاوضاع العامة في المنطقة والظروف التي تواجهها المنطقة الحدودية عموما، والبلدات المسيحية خصوصًا لا سيما في ما يتعلق باستهداف العدو المنازل والاحراج والبساتين وكروم الزيتون. وتم التداول في سبل دعم مراكز الدفاع المدني المتواجدة هناك.

وتمّ خلال اللقاء أيضًا عرض مفصل للاضرار الاقتصادية غير المباشرة ولا سيما منها التي أصابت القطاع التربوي، وقد تم الاتفاق على متابعة الاجتماعات والتطورات المتعلقة بالوضع في الجنوب وتبعاتها.

بدوره شدّد النائب باسيل على "أهمية التضامن والوحدة الوطنية في هذه الظروف العصيبة".



