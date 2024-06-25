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لبنان

في الشمال... أمن الدولة تخلي بلدة كفردلاقوس من النازحين

Lebanon 24
25-06-2024 | 03:20
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بعد الإنذارات بالإخلاء التي كانت قد وجّهتها مديريّة أمن الدولة في الشمال إلى النازحين السوريّين القاطنين في كفردلاقوس في قضاء زغرتا، وتنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانيّة، توجّهت دوريّات من أمن الدولة إلى البلدة، وقامت بتنفيذ عمليّات الإخلاء، وسُجّلت بعض الحالات الإعتراضيّة من النازحين الذين رفضوا الخروج من المنازل والخيم التي يشغلونها، إلّا أن عناصر أمن الدولة قاموا بتنفيذ القرار ضمن الإطار القانونيّ، وتمّ ختم 70 مسكناً بالشمع الأحمر، بالإضافة إلى ختم مخيّمين بالكامل ومنع الدخول إليهما بناءً على إشارة القضاء.
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