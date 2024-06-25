المرتضى بحث مع الشيخ العطار والنقيب حرب شؤونا مرتبطة بتعزيز الزجل اللبناني

استقبل وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، عضو المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز مستشار شيخ العقل لشؤون التواصل والعلاقات العامة الشيخ فادي العطار ونقيب شعراء الزجل في لبنان بسام حرب، وكانت مناسبة تم خلالها التداول في شؤون ثقافية عامة، لا سيما ما هو مرتبط بنقابة شعراء الزجل وتفعيلها، وكان لقاء مثمرا حيث تم الاتفاق على تنفيذ سلسلة من النشاطات والفعاليات التي من شأنها تعزيز الزجل اللبناني في كل المناطق اللبنانية حفاظا على هذا الارث الثقافي.

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